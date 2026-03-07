Бейрут эвакуировал жителей из южных пригородов из-за ударов Израиля

Тысячи людей вывезли из южных пригородов Бейрута на фоне атак по Ливану со стороны ЦАХАЛ. Об этом RT сообщил губернатор города Марван Аббуд.

По его словам, из-за ударов Израиля без крыши над головой и питания оказалось много людей. С их временным заселением возникли проблемы, так как подходящие для этого места уже заняты.

«Мы решили открыть здесь, на стадионе, центр временного размещения. Здесь можно разместить 10 тысяч человек», — подчеркнул градоначальник.

Специалисты уже начали вести подготовку и приступили к установке блоков для людей.

Ранее Израиль объявил о новой волне атак на инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте. Подробности военной операции пресс-служба ЦАХАЛ не раскрыла.

Позже израильский десант попытался высадиться в горной местности на границе Сирии и Ливана. Военные отправились в район Бриталь на трех вертолетах. Телеканал Al-Mayadeen подтвердил, что на этой территории начались ожесточенные бои.