Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб

Сирийская армия направила дополнительные силы к позициям на линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо и Идлиб, где идут бои с террористами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного командования армии САР.
Там отметили, что подкрепление поможет военным отразить атаки боевиков. Правительственная армия уже вернула контроль над рядом территорий. Военные продолжат вытеснять террористов, использующих различные виды тяжелого и среднего вооружения.
«Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения», — подчеркнули в Главном командовании сирийской армии.
Ранее из-за обстрелов северо-запада страны погибли 27 мирных жителей, среди которых были дети. Заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден выразил опасение в связи с обстановкой в районе границы с Турцией.
«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств
Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии
Учительница из Подольска победила в региональном педагогическом конкурсе
Каток откроют в парке «Питомник» в Серпухове 1 декабря
Патриотическая акция «Пролог Победы. Битва под Москвой» прошла в Серпухове
Акция поддержки бойцов СВО «Тепло из дома» началась в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте