Не менее 27 мирных жителей погибли за три дня в боях на северо-западе Сирии

В ООН обеспокоились гибелью мирных жителей в возобновившихся боях на северо-западе Сирии, в районе границы с Турцией. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Неослабевающие атаки за последние три дня привели к гибели по меньшей мере 27 мирных жителей, в том числе детей до восьми лет», — заявил заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден.
Ранее группировки сирийской оппозиции начали наступление в западных районах провинции Алеппо, захватив 13 населенных пунктов. Среди них есть как относительно умеренные группировки, так и исламисты из запрещенных в России организаций.
Однако сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС начали контрнаступление и уже вытеснили боевиков с юго-востока провинции Идлиб.
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