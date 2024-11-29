Не менее 27 мирных жителей погибли за три дня в боях на северо-западе Сирии

Reuters: не менее 27 мирных жителей погибли за три дня у границы Сирии с Турцией

В ООН обеспокоились гибелью мирных жителей в возобновившихся боях на северо-западе Сирии, в районе границы с Турцией. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Неослабевающие атаки за последние три дня привели к гибели по меньшей мере 27 мирных жителей, в том числе детей до восьми лет», — заявил заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден.

Ранее группировки сирийской оппозиции начали наступление в западных районах провинции Алеппо, захватив 13 населенных пунктов. Среди них есть как относительно умеренные группировки, так и исламисты из запрещенных в России организаций.

Однако сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС начали контрнаступление и уже вытеснили боевиков с юго-востока провинции Идлиб.