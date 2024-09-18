Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани

Пашинян подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять участие в саммите БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я получил приглашение от президента России участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение», — подчеркнул он.

При этом Пашинян отметил, что об интеграции Армении в объединение речи не идет.

Всего саммит в столице Татарстана готовится принять делегации из приблизительно 30 стран. Участие ранее подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди. Владимир Путин заявил, что хочет обсудить с китайским коллегой долговременные и взаимовыгодные отношения двух стран.

Кроме того, приглашение в Казань получил и принял президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.