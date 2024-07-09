Моди подтвердил, что приедет в Россию на саммит БРИКС

Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что осенью приедет в Казань на саммит БРИКС. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров двух стран. Его слова привело РИА «Новости» .

«Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента [Владимира] Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что Россию и Индию связывает крепкая дружба, и назвал отношения двух стран привилегированным стратегическим партнерством.

Моди прилетел в Москву накануне. Сначала он встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огареве, затем посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ, и лишь затем в Большом Кремлевском дворце начались официальные переговоры.

Кроме того, Путин вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного, указ о награждении которым подписал еще в 2019 году.