Путин раскрыл детали будущих переговоров с Си Цзиньпином в Казани

Путин обсудит с Си Цзиньпином отношения России и Китая на встрече в Казани

Долговременные и взаимовыгодные отношения России и Китая станут темой переговоров президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом российский лидер заявил на встрече с министром иностранных дел соседней страны Ван И в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил собеседнику, что они уже встречались год назад в этом же городе, когда консультировались по линиям Совета безопасности и МИД.

«Я жду в России, в Казани, нашего и моего друга, председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания», — обратился глава государства к китайскому министру.

Российский лидер добавил, что на встрече с председателем КНР намерен обсудить вопросы взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

«Все это остается в нашей повестке дня, и в том числе будет предметом наших обсуждений с Председателем Китайской Народной Республики», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что отношения партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер уже много лет. В начале октября страны отметят 75-летие установления дипломатических связей.

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга, мирового большинства, в чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», — отметил российский лидер.

Саммит лидеров стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия президент России Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.