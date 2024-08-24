Председатель КНР Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом РИА «Новости» рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин, отмечал, что хотел бы, чтобы председатель КНР приехал на саммит БРИКС в Казани.

Порядка 30 делегаций планируют принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал ТАСС, что столицу Татарстану выбрали не случайно — в городе есть все необходимое, чтобы на достойном уровне организовать встречу мировых лидеров. Путин уже пригласил президента Ирана на саммит в Казани, сообщал TV BRICS.

Ранее российский президент принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан. Путин отметил, что обе страны председательствуют в БРИКС, СНГ, ОДКБ и ШОС и поддерживают друг друга.