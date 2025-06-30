Армения начала обсуждать оборонное сотрудничество с ЕС

Армения и Европейский союз официально стали обсуждать сотрудничество в оборонной сфере. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, его процитировал ТАСС .

«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», — сказал дипломат.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян опроверг данные о том, что государство обсуждает вывод со своей территории 102-й российской военной базы в Гюмри. Он назвал эту информацию абсурдом.

Армянский лидер Ваагн Хачатурян еще в апреле подписал закон о вступления страны в Евросоюз. Документ не считается официальным, он только продемонстрировал стремление государства. Представитель инициативной группы Артак Зейналян отмечал, что Армения будет ценна для ЕС и объединение нуждается в ней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вступление Армении в ЕС — это суверенное право страны. Однако государство не может одновременно состоять как в объединении, так и в Евразийском экономическом союзе.