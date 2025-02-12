В Армении заявили об ожидании страны в Евросоюзе

Евросоюз ждет получения Арменией статуса члена объединения. Об этом заявил представитель инициативной группы Артак Зейналян в интервью агентству Armenpress.

«Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для него. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы», — сказал он.

По словам Зейналяна, у Евросоюза сложилась определенная позиция насчет Армении, которая выражена не только словами, но и конкретными правовыми документами. В качестве примера он назвал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Ранее директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

По его мнению, республика продолжает поддерживать западный курс. Такое развитие событий придет к тому, что сотрудничества между Арменией и Россией не будет.