В Армении опровергли слухи о планах вывести военную базу России со своей территории
Спикер парламента Армении Симонян: страна не обсуждает вывод военной базы России
Армения не обсуждает вывод со своей территории 102-й российской военной базы в населенном пункте Гюмри. Об этом на брифинге заявил спикер парламента республики Ален Симонян, его слова привело издание blognews.am.
«Нет такого, Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы. Это абсурд, такое не обсуждается и не может обсуждаться, такого нет. Короче говоря, я не знаю, кто говорит такие умные вещи», — сказал Симонян.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупреждала, что Армении в случае ухудшения отношений с Россией «не будет вообще».
Президент республики Ваагн Хачатурян в начале апреля подписал закон о начале вступления страны в Евросоюз. Документ не считают официальной заявкой в сообщество, он лишь отражает стремление республики.
Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что Армения не сможет одновременно находиться в составе ЕАЭС и ЕС.