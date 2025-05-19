Армения не обсуждает вывод со своей территории 102-й российской военной базы в населенном пункте Гюмри. Об этом на брифинге заявил спикер парламента республики Ален Симонян, его слова привело издание blognews.am .

«Нет такого, Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы. Это абсурд, такое не обсуждается и не может обсуждаться, такого нет. Короче говоря, я не знаю, кто говорит такие умные вещи», — сказал Симонян.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупреждала, что Армении в случае ухудшения отношений с Россией «не будет вообще».

Президент республики Ваагн Хачатурян в начале апреля подписал закон о начале вступления страны в Евросоюз. Документ не считают официальной заявкой в сообщество, он лишь отражает стремление республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что Армения не сможет одновременно находиться в составе ЕАЭС и ЕС.