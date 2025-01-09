Армения не сможет одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС

Возможное вступление Армении в Европейский союз — это суверенное право республики. Но быть быть членом двух разных международных организаций невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел «Интерфакс» .

Журналисты спросили официального представителя Кремля о позиции России по вопросу перспектив вступления Армении в ЕС.

«Что значит это членство в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, — это невозможно», — ответил Песков.

Он добавил, что членство в Евразийском экономическом союзе дает Армении и ее народу «весьма положительные дивиденды».

Правительство Армении на заседании 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, это не означает членство республики в ЕС. Вопрос можно решить только с помощью референдума.