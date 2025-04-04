Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщила его пресс-служба .

Армянский парламент принял законопроект 26 марта, за него проголосовали 64 депутата, против — семь. Проект поддержали представители правящей партии. При этом он не считается официальной заявкой в ЕС, а просто отражает стремление республики.

Представитель инициативной группы, бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян заявил, что страна будет очень ценна для Евросоюза и объединение в ней нуждается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вступление в ЕС — это суверенное право Армении, однако она не сможет одновременно состоять там и в Евразийском экономическом союзе.