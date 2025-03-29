Арест Гуцул похоронит власти Молдавии

Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба властей Молдавии. Об этом в Telegram-канале заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку гроба. Ждите», — написал он.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Накануне суд арестовал главу Гагаузии. Она сравнила свое задержание с обезглавливанием автономии.

Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по подозрению в нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке деклараций и документов.

Ранее Гуцул уличила власти Молдавии в желании установить внешнее управление и ввести режим ЧС в Гагаузии.