Гуцул сравнила свой арест с обезглавливанием Гагаузской автономии

Суд Молдавии обезглавил Гагаузскую автономию. С таким заявлением выступила руководитель региона Евгения Гуцул после вынесения решения о 20 днях ареста. Видео из зала суда опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале .

Сторонники Гуцул выкрикивали слова поддержки, пока сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) с закрытыми масками лицами выводили политика из зала суда.

Ходатайство об аресте Евгении Гуцул подали сотрудники прокуратуры Молдавии. Политика заподозрили в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Руководителя автономии задержали в ночь на среду, 26 марта, в аэропорту Кишинева при попытке вылететь из республики. Сотрудники CNA остановили политика, отобрали паспорт, а после досмотра увезли на допрос.

В минувший четверг, 27 марта, заместитель руководителя Гагаузии Виктор Петров объявил, что в здании правительства сотрудники CNA провели несанкционированные обыски. Он подчеркнул, что силовики не предоставили никакого ордера и незаконно забрали рабочие документы.