Американцев призвали повлиять на политиков из-за поддержки террористов

США стали главным спонсором международного терроризма, а значит и организаторами самых страшных преступлений. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя нападения в Дагестане и ракетный обстрел Севастополя.

Она подчеркнула, что американским избирателям нужно повлиять на своих политиков, так как терроризм грозит всему миру.

«Граждане США и Европы должны очнуться от забвения разума и призвать к ответственности политиков своих стран за поощрение терроризма», — заявила Яровая.

Об ответственности США за удар ракетами ATACMS по Севастополю объявила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что именно американские власти передали украинским военным этот вид оружия и они же ввели координаты целей.

По последним данным, в результате обстрела в городе погибли двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы получили 144 человека, из которых 42 попали в больницу.

В Дагестане группа вооруженных боевиков убила священника, сожгла православную церковь и синагогу, а также открыла стрельбу по полицейским. Жертвами нападений стали девять человек, из которых семь — правоохранители.

Республиканские силовики в ходе введенного в республике режима контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Поиски злоумышленников продолжаются до сих пор.