Американский инвестор дал неоднозначный прогноз о будущем БРИКС

Инвестор Роджерс: страны БРИКС ждет хорошее будущее, но не само объединение

Объединение БРИКС недостаточно сплоченное, поэтому его будущее сложно спрогнозировать. Однако судьба его членов сложится хорошо, заявил РИА «Новости» американский инвестор Джим Роджерс.

«Не знаю, сможет ли БРИКС выжить, но у этих стран все будет хорошо в будущем», — сказал он.

Роджерс известен как инвестор, писатель и путешественник. Он объехал более 100 стран мира и трижды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Американец предсказал дедолларизацию из-за большого госдолга США, снятие антироссийских санкций и возобновление торговли. По мнению инвестора, из-за поддержки Украины некоторые страны решат выйти из Евросоюза, а их экономика понесет убытки.

Десятки стран изъявили желание вступить в БРИКС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объединение решило приостановить прием новых членов.