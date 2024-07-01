Американский инвестор указал на угрозу развала ЕС из-за поддержки Украины
Инвестор Роджерс: поддержка Украины угрожает развалом ЕС и крахом евро
Масштабная поддержка Украины приводит к замедлению роста экономик в странах, которые помогают киевскому режиму. Об этом РИА «Новости» заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, такая ситуация в перспективе приведет к краху евро как валюты, а также к развалу Евросоюза.
«Это станет фактором, который спровоцирует замедление экономик. Некоторые государства уже не будут такими процветающими, какими являлись раньше», — отметил Роджерс.
Экономист добавил, что проблемы в экономике Европы заставят некоторые государства покинуть состав ЕС, как это сделала Великобритания несколько лет назад.
«В следующие два-три года в Европу придут проблемы. Политики предложат начать отказ от евро. Боюсь, что он может развалиться», — подчеркнул экономист.
Ранее на Западе в очередной раз не смогли договориться о выделении Украине 50 миллиардов долларов.