Американский инвестор признал необходимость поиска альтернативы доллару

Американский инвестор Роджерс: многие ищут альтернативу доллару из-за долгов США

Фото: РИА «Новости»

Огромная задолженность правительства США вынуждает многих людей искать альтернативу доллару. Об этом РИА «Новости» рассказал известный американский инвестор Джим Роджерс.

«В мире что-нибудь возьмет вверх над долларом. На вершине вечно не находились никакие валюты. США являются самой крупнейшей страной-должником в мировой истории, поэтому люди для конкуренции с долларом ждут что-то еще», — отметил он.

Роджерс добавил, что инвесторы все чаще смотрят в сторону китайского юаня. Причиной этому стали, в том числе, ограничения на инвестиции в Россию.

Ранее экономист Наталья Карнова выразила мнение, что отказ Саудовской Аравии продлить соглашение с США о ценах в долларах на экспортируемую нефть в итоге приведет к снижению значимости американской валюты в международной торговле.

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте