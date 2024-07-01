Американский инвестор признал необходимость поиска альтернативы доллару

«В мире что-нибудь возьмет вверх над долларом. На вершине вечно не находились никакие валюты. США являются самой крупнейшей страной-должником в мировой истории, поэтому люди для конкуренции с долларом ждут что-то еще», — отметил он.

Роджерс добавил, что инвесторы все чаще смотрят в сторону китайского юаня. Причиной этому стали, в том числе, ограничения на инвестиции в Россию.

Ранее экономист Наталья Карнова выразила мнение, что отказ Саудовской Аравии продлить соглашение с США о ценах в долларах на экспортируемую нефть в итоге приведет к снижению значимости американской валюты в международной торговле.