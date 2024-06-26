Лавров объяснил, примет ли БРИКС новых членов

Лавров: страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления в блок новых членов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИД напомнил, что число участников БРИКС удвоилось, и настало время «переварить» увеличение состава клуба, объединяющего 10 государств.

«Подавляющим большинством голосов в „десятке“ решено взять паузу с новыми членами», — отметил он на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

Также дипломат подчеркнул, что Россия будет выступать за принятие в БРИКС и Белоруссии, и других единомышленников.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что одной из задач БРИКС является формирование справедливого мира, свободного от диктатуры.