Медведев заявил о стремлении десятков стран присоединиться к БРИКС

Присоединиться к БРИКС сегодня стремятся несколько десятков стран. С таким заявлением выступил 17 июня зампред Собеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости» .

О желании ряда государств стать участниками объединения политик сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», — указал зампред Совбеза.

В минувшее воскресенье, 16 июня, стало известно об отказе нескольких стран, среди которых были в том числе участники БРИКС, подписать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Речь идет о Бразилии, Индии, ЮАР, ОАЭ, Армении, Бахрейне, Ватикане, Индонезии, Ливии, Мексике, Саудовской Аравии, Словакии и Таиланде.