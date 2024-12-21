В Кремле пообещали ответить Абхазии на запрос об электроэнергии

Россия обязательно ответит Абхазии на просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи», — сказал он.

Песков также пожелал Абхазии стабильности, процветания и счастья в сотрудничестве с Россией.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал, что власти страны попросили Москву бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, направив заявки в российское Минэнерго. В Абхазии ежегодно отмечается нехватка электрической энергии в период с ноября по апрель из-за высокого потребления.