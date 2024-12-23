Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

Российская сторона приступила к гуманитарным поставкам электричества в Абхазию. Об этом заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, его процитировало РИА «Новости» .

«С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию», — сказал он.

Лимит предоставляемой электроэнергии — 327 миллионов киловатт-часов. Как отметили в компании «Черноморэнерго», этого количества при нынешнем графике отключений хватит на два месяца. Сейчас в Абхазии электричество включают на четыре часа в сутки — по два ночью и днем.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если Абхазия попросит о поставках электроэнергии, то Россия поможет. В итоге страна обратилась с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Еще 11 декабря появилась информация о том, что вся Абхазия осталась без электричества из-за приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции. ГЭС перестала работать из-за критически низкого уровня воды.