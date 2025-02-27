Россия не откажется от Донбасса и Новороссии. Президент США Дональд Трамп посоветовал журналисту попробовать их отобрать. Пресс-конференцию с его участием транслировал телеканал Fox News .

Репортер поинтересовался у президента, не станет ли сохранение бывших украинских регионов за Россией сигналом для Китая. Трамп усомнился в том, что возможен другой вариант.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал он.

Ранее Трамп пообещал добиться завершения конфликта на условиях, выгодных для всех сторон, но вернув Украине как можно больше территорий. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов предупредил, что Россия не пойдет на поводу у Белого дома. Громкие заявления республиканца он объяснил заигрыванием с элитами.

Запорожская, Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики вступили в состав России по итогам референдумов, которые прошли в 2022 году. Украина не признала их проведение.