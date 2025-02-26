Трамп пообещал помочь Украине вернуть как можно больше территорий
В рамках возможного мирного соглашения с Россией власти США помогут Украине вернуть как можно больше территорий. Об этом президент Дональд Трамп заявил во время первого заседания кабинета министров, сообщил CNN.
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — отметил он.
При этом Трамп не уточнил, какие именно территории могут включить в возможное соглашение. Политик добавил, что его цель — завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны и России и Украине.
По словам главы Белого дома, он рассчитывает заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но тому придется согласиться пойти на уступки. Трамп назвал Путина очень умным политическим деятелем.