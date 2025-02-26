Трамп пообещал помочь Украине вернуть как можно больше территорий

В рамках возможного мирного соглашения с Россией власти США помогут Украине вернуть как можно больше территорий. Об этом президент Дональд Трамп заявил во время первого заседания кабинета министров, сообщил CNN .

«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — отметил он.

При этом Трамп не уточнил, какие именно территории могут включить в возможное соглашение. Политик добавил, что его цель — завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны и России и Украине.

По словам главы Белого дома, он рассчитывает заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но тому придется согласиться пойти на уступки. Трамп назвал Путина очень умным политическим деятелем.