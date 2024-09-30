Донбасс и Новороссия вошли в состав России по итогам законных референдумов. В будущем мировая общественность признает их территориями страны, заявил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его мнению, Запад дискредитировал международную правовую систему и разрушил Ялтинский мир. Сальдо заявил, что Россия сражается за установление равных правил на международной арене.
«И мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все ее конституционные территории», — предупредил он.
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия вопреки заверениям западных политиков не попала в изоляцию. Он обратил внимание на очередь дипломатов, выстроившихся на рукопожатие с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
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