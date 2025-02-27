Игры с элитами. Почему Трамп заявил о необходимости вернуть Украине территории

Политолог Халилов: главная цель Трампа не в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении вернуть Украине как можно больше территорий. С чем связаны такие поползновения, рассказал 360.ru политолог член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

«Любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что Трамп, делая такие одиозные заявления, лишь заигрывает с элитами, а не устраивает реальные торги за условия завершения конфликта», — заявил он.

Политолог добавил, что главная цель президента США — не завершить конфликт, а снизить бюджетную нагрузку и вернуть деньги, вложенные в Украину.

При этом Россия, по его словам, не пойдет на поводу у главы Белого дома и продолжит добиваться соблюдения национальных интересов.

Ранее Трамп хотел отменить визит Владимира Зеленского, намеченный на 28 февраля, однако его переубедил французский коллега Эммануэль Макрон.