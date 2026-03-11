Актриса Аглая Шиловская отметила, что звук мобильных телефонов в театре хуже, чем непоходящий дресс-код зрителей

Актриса Аглая Шиловская вразговоре с KP.RU поделилась своими мыслями о правилах посещения театра и внешнем виде зрителей. В настоящее время она исполняет роль Елизаветы Таракановой в спектакле «Граф Орлов» в Театре оперетты.

По ее мнению, проблем с одеждой у публики не возникает, так как зрители уважают постановку и приходят подготовленными.

«И я уверена, что люди не придут в театр в шлепках или шортах, у нас воспитанная публика. А если у человека нет возможности приобрести одежду для выхода в театр — мне кажется, нестрашно, если он придет на спектакль летом в шлепках и шортах», — подчеркнула актриса.

Она отметила, что важно, чтобы зрители приходили в трезвом состоянии, и добавила, что, по ее мнению, более серьезной проблемой во время постановок является звук мобильных телефонов.