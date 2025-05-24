Место проживания Стэнли Кубрика выставили на продажу в Великобритании

Savills: участок, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу за 9 млн долларов

В Великобритании на продажу выставили земельный участок, на котором жил знаменитый режиссер, продюсер и сценарист Стэнли Кубрик. Стоимость объекта оценили в девять миллионов долларов, сообщило международное агентство недвижимости Savills .

Жилой участок площадью 9,7 гектара находится в деревне Элстри графства Хартфордшир неподалеку от Лондона.

Кубрик жил здесь с 1965 по 1979 год, когда работал над «Заводным апельсином», «Сиянием» и «Космической одиссеей 2001 года».

Стоимость участка, где находится трехэтажное жилое здание в позднем викторианском стиле с девятью спальнями, составляет 9,4 миллиона долларов.

Ранее казахский режиссер Адильхан Ержанов развеял миф, что однажды Кубрик якобы заставил съемочную группу целый месяц ждать нужного ему солнечного света для сцены в кинокартине «Барри Линдон».