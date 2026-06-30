Сегодня 16:17 Триумфатор Канн, гонконгский боевик и семейные комедии. Топ-5 кинопремьер июля в России 0 0 0 Фото: Постер фильма "Живая ярость" Культура

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Июльский кинопрокат 2026 года в России обещает стать по-настоящему ярким. На большие экраны выходят разнообразные новинки: от искрометных комедий до фестивальных хитов, успевших получить признание критиков. Пять самых громких премьер, которые нельзя пропустить, — в материале 360.ru.

«Дед Фомич». Семейные ценности и авантюры В четверг, 2 июля, проект откроет российская семейная комедия «Дед Фомич» от режиссеров Гарика Петросяна и Григория Сухова. В центре сюжета — находчивый пенсионер, который решает пойти на отчаянный шаг ради воссоединения семьи. Герой притворяется смертельно больным, чтобы собрать всех родных под одной крышей. Однако примирение оказывается куда сложнее, чем планировалось. Картина обещает публике теплую историю о том, как важно не опускать руки даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Главную роль исполнил Николай Добрынин, полюбившийся зрителям по сериалу «Сваты». Компанию ему составили Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный и Екатерина Волкова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Живая ярость». Боевик из Гонконга с фестивальным успехом Неделей позже, 9 июля, на широкие экраны выходит гонконгский криминальный боевик «Живая ярость» — одна из самых ожидаемых премьер месяца в России. Режиссер Кэндзи Танигаки рассказывает историю мастера-ремесленника Ван Вэя, чья дочь оказывается в руках преступной группировки. В поисках наследницы герой объединяется с журналистом Навином, который расследует исчезновение собственной жены. Фильм уже успел покорить международную публику: мировая премьера состоялась на фестивале в Торонто, и зрители встретили «Живую ярость» бурными аплодисментами. Кроме того, рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes достигал 100%. Главные роли исполнили Се Мяо, Джо Таслим и Ян Энью.

Фото: РИА «Новости»

«Это хит!» — музыка, слава и борьба за справедливость В середине месяца, 16 июля, российской публике представят мюзикл и комедийную драму «Это хит!» от режиссера Джона Карни. Проект создавали совместно США и Ирландия. Сюжет строится вокруг несостоявшегося музыканта Рика, который зарабатывает, выступая на свадьбах. На одной из них он встречается со звездой бойз-бэнда по имени Дэнни, и совместный джем-сейшн приводит к тому, что в итоге Дэнни делает из песни нового знакомого мировой хит. Вот только вся слава достается Дэнни, а не Рику. Теперь музыканту предстоит восстановить справедливость, хотя ему не верят даже члены собственной семьи. В актерском составе — Пол Радд, Ник Джонас и Питер МакДональд. «Старый орел»: от горного села до модной экодеревни В конце июля, 30-го числа, прокат пополнится еще одной российской семейной комедией. В кинотеатрах появится «Старый орел» режиссера Мурада Ногмова. Главные роли в проекте исполнили Алик Караев, Павел Левкин, Миша Шульц и Надежда Михалкова. История начинается, когда к деду Батразу, проживающему в горном селе в полном одиночестве, приезжает новый глава администрации с новостью о предстоящей ликвидации населенного пункта. Чтобы остаться в родных местах, герой решает превратить село в экодеревню, привлекающую толпы туристов. На это его вдохновила заметка в газете, посвященная альпийским поселениям. К реализации своей задумки дед решает привлечь сына и внуков — закоренелых жителей городской среды.

Фото: РИА «Новости»

«Однажды в Газе»: особый взгляд Канн Нашумевший боевик с элементами комедийной драмы «Однажды в Газе» от режиссеров Араба и Тарзана Нассеров появится в российском прокате также 30 июля. Действие фильма, над которым совместно работали Палестина, ОАЭ, Франция, Португалия, Германия, Великобритания, Иордания и Катар, разворачивается в секторе Газа в 2007 году. Студент Яхья знакомится с дилером Осамой, их дружба перерастает в совместный бизнес, но вскоре Осаму жестоко убивают. Яхья намерен отомстить, но встреча с убийцей приводит к неожиданному повороту событий. Впервые картину продемонстрировали в рамках программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Ей присудили приз за лучшую режиссеру. Примечательно, что руку к созданию фильма приложил российский звукорежиссер Павел Дореули, работавший над «Сталинградом» и «Фаустом».