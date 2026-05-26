Вышел с КПП с улыбкой. Калюжный завершил службу в армии

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный завершил службу в армии и вернулся домой. Об этом 360.ru заявил директор артиста Григорий Сухов.

По его словам, встречать Калюжного приехали его мама с младшей сестрой, друзья и коллеги по цеху, в том числе актеры фильма «Дед Фомич» Николай Добрынин и Александр Новиков.

«Глеб вышел с КПП с улыбкой, с армейской выправкой, благородно, достойно. Сказал, что очень рад, но есть и чувство грусти, ностальгии», — отметил Сухов.

Он уточнил, что артист был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. С завтрашнего дня Калюжный приступает к рабочим обязанностям.

«Скучать некогда. Впереди — интересные проекты и премьера фильма, где Глеб выступил креативным продюсером. И он готовит музыкальный альбом», — подчеркнул директор актера.

Ранее, во время срочной службы, Калюжный признавался, что в первые месяцы набрал вес благодаря питанию.