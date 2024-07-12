Профессиональная разлучница? Почему весь мир ополчился на Решетову

Популярная модель и обладательница титула «Первая вице-мисс Россия» Анастасия Решетова влипла в крупный скандал: брюнетку обвинили в романе с мужем Алсу. В Сети Решетову окрестили профессиональной разлучницей, записав на ее счет не одну разрушенную семья. О том, кто же такая Анастасия Решетова и после чего ее личная жизнь стала объектом всеобщего внимания — в материала 360.ru.

Детство и юность Анастасии Решетовой У Анастасии Решетовой было тяжелое детство, о котором она не любит вспоминать. Девушка родилась 23 января 1996 года в Москве, когда ее матери было всего 16 лет. Позже в семье появился еще один ребенок — Валентина. Но вскоре начались трудности: отец тяжело заболел, и все домашние заботы легли на хрупкие плечи матери Анастасии. Женщина изо всех сил пыталась обеспечить семью, пока муж был в больнице и не работал, сообщал 78.ru. Григорий Анатольевич поправился, но обстановка осталась напряженной. Мужчина срывал свое недовольство жизнью на супруге и детях. Ссоры и громкие скандалы стали обыденностью, что только усугубляло ситуацию. Юная Настя понимала, что родители не любят друг друга, но продолжают жить вместе из-за нее с сестрой, сообщил Дзен-канал TVcenter. News. Когда дочки подросли, семья все-таки распалась, а девочки остались жить с папой. Григорий Анатольевич, будучи полковником в отставке, «профессионально» подошел к воспитанию Анастасии. Девочка жила в строжайшей дисциплине, отец ругал ее за любую провинность. «Он злился, что я поздно приходила домой, на меня обращают внимание мальчики, я крашусь, ношу платья», — рассказывала Решетова.

Фото: РИА «Новости»

Девушка призналась, что ее отец вообще мечтал о сыне, поэтому делал из дочери пацанку. Школьные годы тоже оказались для Анастасии нелегкими. Одноклассницы не любили девушку, обзывали и унижали. К тому же по их меркам Настя не была красивой — высокая и худая. Поэтому к ней намертво прилепились прозвища «дылда» и «лошадь». Доходило до того, что школьницы даже били Решетову. «Я пришла домой, замазала синяки тоналкой, надела капюшон и решила ничего никому не говорить. Ненавижу жаловаться, считаю это унизительным», — вспоминала она. Анастасии не хватало поддержки от близких, почти все время она была одна и все эмоции переживала сама. В 17 лет она разругалась с отцом, собрала вещи и сбежала из дома. Девушка мечтала о карьере журналиста, но не смогла поступить в МГУ. Поэтому она подала документы в Московский институт экономики, политики и права на факультет государственной службы и муниципального управления. Жила Настя небогато, но один конкурс красоты круто все изменил. Решетова дошла до финала «Мисс Университет», где привлекла внимание организаторов «Мисс Россия». Брюнетку позвали на кастинг, там она прошла отборочные этапы и даже попала в основное шоу. После этого у Анастасии появилась целая армия поклонников, а знаменитые бренды начали выстраиваться в очередь к ней за контрактами. Решетова начала активно вести соцсети, выпустила собственный бренд одежды и даже открыла салон красоты в Москве. В 2017 году девушка опубликовала книгу по уходу за собой и правильному питанию, а затем стала ведущей шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ. Но этого бы не случилось без одной судьбоносной встречи.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Решетовой Какие были поклонники у Решетовой Модель всегда пользовалась большим вниманием у мужчин. Даже после того, как Решетова ушла из дома, будучи подростком, ее обеспечивал молодой человек, добавил автор Дзен-канала TVcenter. News. После участия в конкурсе «Мисс Москва» девушка якобы стала встречаться с топ-менеджером «Газпрома» Юрием Раушкиным, однако официального подтверждения этого не было. А вот в список «Топ-100 самых желанных женщин» Решетова попадала несколько раз. Ходили слухи о романе Анастасии с бывшим Рианны — саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем, сообщал 5-tv.ru. Но дальше больше: появилось мнение, что именно из-за него Решетова приняла ислам и даже выступала за многоженство. Сама девушка объясняла, что по маминой линии у нее есть родственники татары. «И как вы знаете, татары, в том числе крымские, — все они мусульмане», — говорила она в интервью журналистке Надежде Стрелец. Во время беседы со Стрелец девушка также призналась, что у нее было трое возлюбленных за всю жизнь, хотя «женихов» ей приписывали множество. СМИ писали о романе Решетовой с племянником Рамзана Кадырова, крупным казахстанским бизнесменом и старшим внуком первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым. Причем и тот, и другой были женаты. Но один из главных мужчин в жизни Решетовой — рэпер Тимати, ведь благодаря этому громкому роману девушка получила широкую известность.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press показ — Mercedes-Benz Fashion Week Russia Autumn-Winter 2017/2018 — Bella Potemkina

Муж — рэпер Тимати Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, первым проявил интерес и подписался на Решетову в Instagram*. Вскоре выяснилось, что у молодых людей есть общая знакомая, она-то и свела пару, писали журналисты 76.ru. «Нас познакомила подруга. Ничего особенного не произошло. С первого дня стало понятно, что мы будем вместе», — рассказывала Решетова в эфире YouTube-шоу «Пятница с Региной». Все бы ничего, но музыкант тогда еще был в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Причем девушка рассказывала, что рэпер якобы изменял ей с Решетовой, когда она была беременной, передавал StarHit. Но модель-разлучница все отрицала. «На тот момент, когда я познакомилась с Тимуром Ильдаровичем, Алисе (его дочери от Шишковой — прим. ред.) было уже четыре месяца. Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он не состоял на тот момент», — уверяла Решетова. Решетова и Тимати долго не признавались, что крутят роман, фанаты могли лишь догадываться об их отношениях. Но затем музыкант подарил своей возлюбленной дорогущее кольцо и автомобиль, Анастасия появилась на фотографиях со звездой и засветилась в его клипе «Ключи от рая». Сколько лет была замужем Решетова и почему разошлась В конце января 2019 года, когда Анастасия Решетова и Тимати встречались уже около четырех лет, пошли слухи об их тайной свадьбе. Пара и сама спровоцировала разговоры о регистрации брака, опубликовав сначала совместное фото, а затем Насти с обручальным кольцом. Никто из молодых людей не стал ни подтверждать, ни опровергать факт женитьбы, но через два дня мать лидера Black Star, Симона Яковлевна, заявила, что ни один из ее сыновей не состоит в законном браке. «Очень много было между нами. Любовь, ненависть, интриги, предательство, счастливые моменты, клятвы», — вспоминала модель. Возможно, жизнь с Тимати буквально вывела Решетову на новый уровень. Но модель уверяла, что встречалась бы с ним, даже не будь он столь богат и популярен. В октябре 2019 года у пары родился сын, но уже осенью 2020 года Решетова и Тимати расстались. «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — сообщила модель в своем блоге. Она объяснила, что год стал тяжелой проверкой на прочность, но их союз ее не выдержал. Отрицала Решетова и «бумеранг», ведь Тимати разошелся с Шишковой после рождения их дочери.

Фото: РИА «Новости»

Ян Абрамов и Решетова: скандал с Алсу в 2024-м Этим летом имя Анастасии снова на языке у всех — девушку заподозрили в романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Артистка намекнула на отношения пары и заявила, что Решетова врет, утверждая, что не встречалась с женатыми мужчинами. Развод Алсу стал шоком для поклонников, ведь они верили в счастливую жизнь супругов, пока их 18-летний брак не «столкнулся» с Анастасией Решетовой. На последнюю обрушился шквал критики. В Сети ее называют разлучницей и любовницей Абрамова, а Алсу косвенно подтвердила это, назвав модель «девушкой с низкой социальной ответственностью», сообщили «Аргументы и факты». После Решетова вообще обратилась с заявлением в полицию из-за публикации психолога Вероники Степановой, которая поддержала Алсу на фоне ее развода с Яном и заявила, что бывшая девушка Тимати якобы не только крутила интрижку с Абрамовым, но и занимается эскортом в ОАЭ. Любопытно, что Алсу и Анастасии приписывают дружбу в прошлом. Меньше трех лет назад девушки оставляли друг другу комментарии в соцсетях, отмечал Telegram-канал «За кулисами». Но насколько близкими были их отношения — неизвестно, вряд ли знаменитости были закадычными подругами. Уже месяц не утихает обсуждение слухов о том, что брак Алсу дал трещину из-за Решетовой. Недавно модель в ответ на обвинения намекнула, что уже давно состоит в отношениях, но не с Абрамовым, и похвастала кольцом с большим бриллиантом. Также Решетова дала понять, что не любит публично обсуждать свою личную жизнь. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов— социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.