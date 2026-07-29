В российских школах обновят программы пяти предметов для 10-11-х классов

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным программам. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

Речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Их содержание привели в соответствие с современными научными достижениями и усилили практическую составляющую.

Как пояснил Костенко, обновление программ предусмотрено в рамках нового образовательного стандарта, который вводится с 1 сентября 2026 года.

Введение единого стандарта станет одним из ключевых шагов в реализации плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести в школах занятия по эстетике, этикету, культуре речи и основам общения. По его словам, эти дисциплины очень важны для формирования личности ребенка.