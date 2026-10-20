Глава профсоюза актеров Кирис призвал возродить «Ералаш»

Глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис предложил возродить киножурнал «Ералаш». Об этом он заявил ИА НСН .

«Почему бы нам не возродить «Ералаш»? Это целый пласт актеров, которые потом становились профессионалами в кино. Это было маленькое, но кино, а большие актеры считали за честь сняться в «Ералаше». Это была отдельная такая история, которая была важной для индустрии», — отметил Кирис.

По его словам, съемки кино в регионах — это важная инициатива сразу по нескольким причинам.