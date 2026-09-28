Прощание с Сергеем Соседовым предварительно назначили на 30 сентября в Москве

Прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым предварительно назначили на 30 сентября в Москве. Об этом в беседе с «Пятым каналом» сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, полученные после падения с лестницы в гостинице, где он возглавлял жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Внешних повреждений не было, но состояние быстро ухудшилось, началась остановка дыхания. В больнице ему провели трехчасовую операцию, но спасти не удалось.

По одним данным, церемония пройдет в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в 11:00 (информация от Вадима Такменева), по другим — похороны состоятся на Перепечинском кладбище. Тело прибывает в московский регион 29 сентября в 21:30.

Мать критика Антонина Петровна рассказала о мошенниках, которые звонят ей, представляясь сотрудниками Минкультуры или страховых компаний, и предлагают оформить компенсацию или присвоить сыну звание народного артиста.