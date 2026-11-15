Режиссер Кудашов рассказал, что театр должен помогать зрителю открывать новое

Главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов связал современность спектакля с риском и верностью собственному высказыванию. Искренность не всегда отвечает запросам массовой публики, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам Кудашова, театр выработал собственный язык, в котором люди и вещи существуют на равных. Актер может одушевить любой предмет, а взаимодействие с куклой побуждает задуматься о свободе человека и его месте в мире.

Идею миракля-дефиле подсказала книга философа и богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы тоскуем». Каждый герой спектакля проходит свой путь от левой кулисы к правой. Постановка обращается к неповторимости человека и осмысленности его пути.

Режиссер считает, что зрителю важно быть готовым удивляться, а не ждать только развлечения или подтверждения своих представлений. Свободу Кудашов связывает с возможностью размышлять и сомневаться: сомнения помогают человеку меняться.

Петербургскую публику он назвал одной из самых сдержанных, привыкшей к обилию театров, гастролей и фестивалей. При этом Кудашов заметил перемену в отношении молодежи к сцене и предположил, что интерес к театру может быть связан с пресыщением цифровой жизнью.