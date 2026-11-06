06 ноября 2026 05:30 Алле Суриковой — 86 лет. Как филолог стала режиссером советских кинохитов Фото: Алла Сурикова, Москва, 2012 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости» Культура

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Алле Суриковой исполнилось 86 лет. За свою творческую жизнь она успела подарить зрителям замечательные, смешные и трогательные истории. Придумала и добилась создания детского киножурнала «Ералаш». Режиссер и сегодня продолжает работать: пишет книги, возглавляет фестивали, ведет мастер-классы для молодых коллег. Как филолог сняла всесоюзные хиты «Суета сует», «Ищите женщину» и другие замечательные фильмы, выяснял 360.ru.

Биография Суриковой Алла Заславская родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Девочке дали имя в честь маминой подруги-летчицы. Когда грянула Великая Отечественная война, родители ушли на фронт, а их маленькую дочку вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировали в Омск. Летом 1945 года вся семья вернулась домой. «Болезнь» сценой началась с детства: родной брат отца Яков Заславский был профессиональным актером и всякий раз, когда его театр приезжал на гастроли в Киев, Алла не пропускала ни одного спектакля. Девочка даже выучила наизусть роли из гоголевского «Ревизора» и пьесы Льва Славина «Интервенция», в которых блистал дядя. Однако родители хотели, чтобы у дочери надежное будущее и специальность, которая всегда обеспечит кусок хлеба. Поэтому получив аттестат зрелости, Алла отправилась поступать в Киевский технологический институт легкой промышленности. Провалив экзамены, она год отработала слесарем-сборщиком на авиазаводе и снова пошла поступать — на этот раз на филфак. В те годы в Киеве, как и других крупных городах СССР, действовали жесткие квоты на абитуриентов-евреев. Так что Алла сделала так, как и многие другие ее товарищи по национальности: подалась в университет Фрунзе (нынешний Бишкек), а после перевелась в вуз родного города «по семейным обстоятельствам». После университета молодой филолог работала в Институте кибернетики Академии наук УССР: занималась программированием и лингвистическим анализом. Алла начала было даже писать кандидатскую диссертацию, но поняла, что академическая наука не для нее и ушла.

Фото: Алла Сурикова, 1981 год. Шахвердиев / РИА «Новости»

Работа на киностудии Сурикова — а к тому времени она уже вышла замуж, сменила фамилию и родила дочку Киру — устроилась на киностудию имени Александра Довженко. Начинала как ассистент режиссера, писала сценарии для передач и музыкальных телепрограмм республиканского телевиденья, даже сняла несколько короткометражных фильмов. Через пару лет решилась поступить в аспирантуру ВГИКа. Отправила на кафедру теории кино свою исследовательскую работу: анализ киноязыка с точки зрения математической лингвистики. Однако в Москве такой новаторский подход не оценили. Тогда Сурикова нацелилась на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Вот только на эти курсы зачисляли лишь по направлению от киностудий или союзных министерств. Начальство нужных бумаг не давало, но помог случай — на съемки одного фильма в Киев приехал председатель Госкино СССР Филипп Ермаш. К нему и обратилась Сурикова. Последовал приказ: «Оформить ее от Украины!».

Фото: Алла Сурикова и Леонид Ярмольник, Москва, 2007 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

«Мосфильм» и дочь на пороге Когда решился вопрос с курсами, Сурикова уже успела развестись, так что дочь оставила на попечение родителей, и уехала в Москву. Попала в мастерскую к Георгию Данелии с которым сдружилась на всю жизнь. В 1973-м, будучи уже режиссером-постановщиком, она вернулась на киностудию Довженко и сняла короткометражку «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности». Дебют получил приз Госкино УССР за лучшую режиссуру. А чуть позже Сурикова обратилась к властям с предложением: создать детскую версию взрослого сатирического киножурнала «Фитиль» — «Фитилек». Идея понравилась, ее активно поддержал актер и режиссер Ролан Быков. Правда, название сменили. Так появился знаменитый «Ералаш». Сняв еще два фильма — документальный и полнометражный художественный — Сурикова окончательно перебралась на «Мосфильм». Ради столичной прописки она вступила во второй брак со звукооператором киностудии, но довольно скоро отношения на бумаге переросли в настоящие чувства. Между тем в у мамы в Киеве кончилось терпение. Она привезла 14-летнюю внучку в Москву. Поставила девочку перед ее родной матерью, отрезала: «Теперь воспитывай сама!», развернулась и уехала восвояси. Пришлось резко перестроить быт и заниматься воспитанием подростка. А ведь в это время как раз оканчивались съемки первой картины на «Мосфильме».

Фото: Алла Сурикова и Армен Джигархянан, Москва, 2010 год. Антон Денисов / РИА «Новости»

Суета сует Первой работой Суриковой в большом кино стал фильм «Суета сует». Эту историю написал постоянный соавтор Эльдара Рязанова — драматург Эмиль Брагинский. С помощью Данелии режиссер получила от мэтра новый сценарий: житейские неурядицы и заново обретенная семейное счастье регистратора ЗАГСа. В главных роях снялись Галина Польских и Фрунзик Мкртчян. Этот звездный дуэт дополнили Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, «Кузнечик» Сергей Иванов, «солдат Иван Бровкин» Леонид Харитонов, «Красная Шапочка» Яна Поплавская, «общественница Шура» Людмила Иванова, Наталья Крачковская и другие прекрасные актеры. Кстати, Мкртчяна, исполнителя роли мужа главной героини, пришлось пробивать с боем. Сначала возмутился Брагинский: он описывал мужчину как ничем не примечательного москвича, а тут яркий кавказский типаж. Но после первых кинопроб драматург не только согласился с выбором режиссера, но и переписал диалоги, добавил новые сцены. Потом пришлось выдержать битву с руководством студии, которое требовало «не бросать тень на национальные меньшинства». К тому же на Сурикову настрочили анонимку: дескать начинающая провинциалка профнепригодна и угробит картину. Снова выручил Данелия, который поручился, что возьмет производство фильма под личный контроль. «Суета сует» принесла Суриковой главный приз за режиссуру на фестивале молодых кинематографистов «Молодость „Мосфильма“». Но самое главное — фильм понравился обычным зрителям. Только в первую неделю проката эту лирическую комедию посмотрели более 25 миллионов человек.

Фото: Кадр из к/ф «Суета сует», 1979 год / YouTube

Будьте моим мужем После триумфального дебюта во всесоюзном кино Сурикова взялась за картину «Будьте моим мужем» — немудреную историю из жизни отдыхающих. Героиня с сыном не может снять жилье в переполненном летнем Сочи, вот и предлагает случайному знакомцу прикинуться полноценной семьей, чтобы получить комнату у суровой хозяйки. Режиссер пригласила на главную роль Андрея Миронова. Ему разрешили выбрать партнершу и он, просмотрев пробы всех претенденток, остановился на Елене Прокловой. Актер пояснил, что уверен — в актрису можно влюбиться с первого взгляда. И, словно в доказательство этого, сразу стал ухаживать за своей кинопартнершей. Жене Миронова актрисе Ларисе Голубкиной почти сразу наябедничали доброжелатели и та примчалась спасать брак. Однако дело уже разрешилось само собой — Проклову не впечатлил звездный коллега. Она закрутила страстный роман с художником-декоратором «Мосфильма» Александром Адамовичем, отцом своего экранного сына. Дом, где жили герои, и сцены на пляже снимали в Лоо. У моря было так много отдыхающих, что Сурикова физически не могла перекричать толпу и командовать процессом. Тогда она надела купальник, легла на гальку неподалеку от Миронова и так давала указания. В кадр даже попали ноги режиссера. Разумеется, появление Миронова вызвало ажиотаж у большинства пляжниц — они буквально преследовали актера. Сурикова отчаянно требовала убрать женщин от камеры, а смешливый герой фильма озорно кричал в ответ: «Всех не перевешаете!». Для массовки нужны были дети, но отдыхающие не хотели отдавать своих чад на съемки под палящим солнцем. Выручала местная детвора, среди которых был и Андрей Григорьев-Апполонов — тот самый Рыжий из «Иванушек». К тому времени он побывал на концерте Валерия Леонтьева и твердо решил тоже стать артистом.

Фото: Кадр из к/ф «Будьте моим мужем», 1981 год / YouTube

Ищите женщину Двухсерийный комедийный детектив «Ищите женщину» вышла на экраны 1 января 1983 года и стала волшебным новогодним подарком всем зрителям СССР. В центре истории — таинственное убийство, в которое оказался замешен респектабельный парижский адвокат, его красавица-жена и ее любовник. Расследование выпало вести дуэту полицейского инспектора, которого сыграл Куравлев, и неутомимой секретарши нотариуса — Софико Чиаурели. И все это в обрамлении игры таких замечательных актеров, как Сергей Юрский, Елена Соловей, Александр Абдулов, Людмила Дмитриева, Елена Укращенок, Леонид Ярмольник, Владимир Басов, Нина Тер-Осипян. Все события уместились в одном помещении, что не удивительно: фильм снимали по театральной пьесе Робера Тома «Попугаиха и цыпленок» (тут сугубо французский юмор, который означает «Болтунья и легавый» («попугай» — болтун, а «цыплятами» во Франции называли полицейских из-за форменных плащей желтого цвета). Реквизит для демонстрации в кадре заграничной жизни одалживали по людям. Фуражку жандарма выпросили в аренду у охраны французского посольства в Москве. Одевала «парижан» художница по костюмам Нелли Фомина, которая работала над фильмами Андрея Тарковского. Именно она добилась того, чтобы Чиаурели выделялась в кадре. Снимали чаще всего по ночам из-за плотного графика Юрского в ленинградском театре. Для Абдулова приходилось тщательно выставлять свет — у артиста были проблемы с кожей и он отказывался от грима. Куравлев, хоть иногда и забывал текст, блестяще и остроумно импровизировал вместе со своей партнершей. Реплики из фильма мгновенно ушли в народ. «Девушку украшает скромность, когда нет других украшений», «Если мода требует — и рога носят», «Между 34 и 35 годами я прожила 10 прекрасных лет», «Если к Вам не прижимаются в метро, то это не означает, что метро в Париже не существует», «При хорошей женщине и мужчина может стать человеком!». Продолжать можно еще долго. Окрыленная успехом картины, Сурикова решила подарить кассету с фильмом автору пьесы. Будучи в Париже, она плюнула на экскурсию в Версаль, взяла телефонную книгу и стала обзванивать всех Роберов Тома. Объясняясь минимумом слов из разговорника, режиссер в конце концов разыскала драматурга и отправилась к нему. Вот только Тома, едва уразумев о чем речь, не стал смотреть кассету, а сразу же резонно потребовать гонорар. И это при том, что он сам «подрезал» идею у драматурга Джека Поплуэлла и назвал свое творение «адаптацией» британского спектакля «Миссис Пайпер ведет следствие». Денег у Суриковой, разумеется, не было, так что она ушла под проклятия драматурга.

Фото: Кадр из к/ф «Ищите женщину», 1982 год / YouTube

Человек с бульвара Капуцинов Фильм Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» был сильно похож на чехословацкий музыкальный вестерн «Лимонадный Джо» 1964 года. Только в советской версии фоном были кинематограф и его миссионеры. Название напоминало о том месте, где братья Люмьер показывали свои фильмы (только в реальности это был парижский бульвар Капуцинок). Главную роль Сурикова отдала Миронову, он выбрал своей партнершей прекрасную Александру Яковлеву. С антагонистом же пришлось пойти на обман. Михаил Боярский был занят и не хотел сниматься. Но режиссер соврала ему, будто Миронов лично просил его сыграть Черного Джека. А когда правда открылась, было уже поздно отказываться. Боярский, кстати, спас финал картины: Сурикова никак не могла найти достаточное количество лошадей для сцены погони. Тогда актер в костюме своего героя доскакал до ближайшей воинской части. Любимца публики узнали и выделили для съемок целый кавалерийский полк. Фильм снимали в Крыму и городок Санта-Каролина, где развивались события, выстроили в Тихой бухте из фанеры. Но из-за яркого крымского солнца краска на фасадах зданий выгорала за считанные дни, так что художникам-постановщикам приходилось на время простоя постоянно укрывать декорации простынями. Композитором фильма выступил мэтр Геннадий Гладков, а стихи к песням написал бард Юлий Ким. Миронов, Боярский, Николай Караченцев исполняли свои партии сами, а за мисс Диану Литтл пела Лариса Долина. Яковлева же настолько натренировалась артикулировать точно в такт фонограмме, что зрители были уверены — поет сама актриса. «Человек с бульвара Капуцинов» получил приз за лучшую драку на первом Всесоюзном кинофестивале зрелищных фильмов «Одесская альтернатива», звание одного из лучших фильмов 1987 года по версии читателей журнала «Советский экран» и в 2000 году был официально признан «Лучшей картиной о кино уходящего века». Кроме того, фильм Суриковой стал последней киноработой Андрея Миронова — летом в год премьеры, 16 августа 1987-го, он умер на сцене в Риге во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Фото: Кадр из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов», 1987 год / YouTube

Режиссер, педагог, писатель Сурикова сняла еще немало фильмов. Приспосабливаясь к изменившейся реальности, она пыталась рассказывать новые истории. Благосклонность зрителей была, а вот народной любви, как с картинами «Суета сует» или «Ищите женщину», уже не было. А особо сильно по имиджу режиссера ударила попытка снять продолжения старых лент. Современное продолжение рязановской «Карнавальной ночи» и «Человек с бульвара Капуцинок» вызвали у публики разве что испанский стыд, но никак не улыбку. Не помогли ни пляски-песни, ни популярные на тот момент актеры, ни старая киногвардия, которую уж незнамо каким калачом заманили сниматься. Однако режиссера это не остановило. Результат грустный: две последние картины Суриковой — «Полный вперед!» и «Любовь и Сакс» — на отечественном агрегаторе видеоконтента имеют рейтинг 3,8 и 5,9 соответственно.

Сегодня Сурикова — член худсовета и профессор Высших курсов сценаристов и режиссеров. Дает мастер-классы на базе «Мосфильма», где учит построению мизансцен, работе с каскадерами и взаимодействию со вторыми режиссерами. Она также возглавляет Всероссийский фестиваль «Кино и музыка», который стал преемником ее фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!». Режиссер успела выпустить книгу мемуаров «Любовь со второго взгляда», которую написала вместе с Викторией Токаревой, воспоминания «Последний фильм Андрея Миронова» и незамысловатый сборник «Мои чуть-чуть стихи». Кроме того, Сурикова устраивает творческие вечера и, по свидетельству друзей, «с улыбкой относится к своему возрасту».