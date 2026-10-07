Музей, посвященный святителю Луке, планируют открыть в Симферополе

В Симферополе к 150-летию святителя Луки Крымского планируется открыть новый музей, посвященный его жизни. Об этом сообщил клирик Свято-Владимирского собора Херсонесского монастыря иерей Антоний Камальдинов в беседе с «Радио Крым» .

По его словам, музей будет расположен в здании на улице Курчатова, 1. В экспозиции будут представлены личные вещи святителя, хирургические инструменты, которыми он пользовался, его книга «Очерки гнойной хирургии», документы и фотографии.

В настоящее время музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря, но на время реставрационных работ в обители мощи святителя будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор. Масштабные работы по реставрации монастыря начнутся 9 октября 2026 года.

В 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.