Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом

ТАСС: «Интервидение» в Саудовской Аравии предложили перенести на 2027 год

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году должен пройти в Саудовской Аравии. Однако из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке его могут перенести на год. Об этом сообщил источник ТАСС .

«В силу комплекса обстоятельств провести в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», — сказал он.

«Интервидение» возродили в 2025 году в России. Второй конкурс планировалось провести в Саудовской Аравии, но власти до сих пор не объявили сроки и состав участников.

Ранее о возможном переносе заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, напряженная обстановка на Ближнем Востоке не позволит провести «Интервидение» в странах Персидского залива.