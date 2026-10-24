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    Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом

    ТАСС: «Интервидение» в Саудовской Аравии предложили перенести на 2027 год

    Международный конкурс «Интервидение» на площадке Live Arena в Одинцово
    Фото: Международный конкурс «Интервидение» на площадке Live Arena в Одинцово/Медиасток.рф

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году должен пройти в Саудовской Аравии. Однако из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке его могут перенести на год. Об этом сообщил источник ТАСС.

    «В силу комплекса обстоятельств провести в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», — сказал он.

    «Интервидение» возродили в 2025 году в России. Второй конкурс планировалось провести в Саудовской Аравии, но власти до сих пор не объявили сроки и состав участников.

    Ранее о возможном переносе заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, напряженная обстановка на Ближнем Востоке не позволит провести «Интервидение» в странах Персидского залива.

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