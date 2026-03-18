Пригожин предрек перенос «Интервидения» из Саудовской Аравии

Проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2026 году оказалось под вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

В финале «Интервидения», который состоялся в сентябре 2025 года на концертной площадке Live Арена, объявили, что в следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Пригожин выразил мнение, что проведение мероприятия на территории этой страны или в государствах Персидского залива маловероятно в связи со сложившейся ситуацией в этом регионе.

Сам конкурс «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошел в 2025 году в Москве. Россию на нем представлял певец Shaman, а победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке российских туристов, купивших пакетные туры, эвакуировали из Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые путешественники остались в стране по собственному желанию или своим причинам.