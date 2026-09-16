Новую Третьяковку на Крымском Валу закроют на реконструкцию весной 2027 года

Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется на реконструкцию весной 2027 года. Об этом рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова, ее слова привели на сайте The Art Newspaper Russia .

Галактионова не назвала сроки окончания реконструкции, но выразила надежду, что «это не будет длиться слишком долго». Директор сообщила, что фонды галереи уже начали перевозить в корпуса на Кадашевской набережной.

«Кроме того, возобновилось строительство фондохранилища в Коммунарке, которое мы тоже будем использовать», — отметила Галактионова.

Дата начала работ по реконструкции отодвигалась несколько раз. Директор пояснила, что проектная документация еще не готова, над ней ведется работа.

В середине сентября началась реконструкция сада Антона Чехова в музее-заповеднике «Мелихово». По проекту сад восстановят с сохранением исторического сортового состава.