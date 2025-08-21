«Не отчитываюсь перед чужими людьми». Дакота объяснила, почему скрыла гражданство России
Белорусская исполнительная Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) тайно получила российское гражданство. Но артистка скрывает свой статус и продолжает называть себя белоруской. Подробности — в материале 360.ru.
Когда Дакота получила российский паспорт
Дакота стала гражданкой России 22 декабря 2022 года. В июле 2023-го певица переоформила паспорт России после смены фамилии на Беголай. Изменения также появились в ИП, зарегистрированном артисткой в феврале 2022-го, сообщил Telegram-канал Shot.
В 2023-м Дакота переехала в США. Несмотря на это, она продолжает утверждать, что ее карьера в России закончилась. Певица ссылается якобы на запрет выступать в стране. Однако она продолжает получать доходы из России. За последние полгода она заработала 14 миллионов рублей на продаже футболок.
«Я не отчитываюсь перед чужими людьми»
Исполнительница попыталась опровергнуть слухи о том, что она якобы скрывает или стесняется российского паспорта. Она ответила на обвинения в своем Instagram*.
«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я скрываю или того хуже — стыжусь», — подчеркнула Дакота.
Она подробно разъяснила подписчикам свой статус: по происхождений она белоруска, поскольку родилась и выросла в этой стране, а российское гражданство получила благодаря браку с россиянином и рождению дочери.
Почему Дакота не выступает в России
В июле певица сообщила, что больше не может давать концерты в России. По ее словам, новость об этом стала ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после.
Дакота отметила, что боится «свихнуться от боли» и очень тяжело переживает карьерный кризис.
«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране», — написала артистка в соцсети.
В январе 2025-го муж Дакоты Федор Беголай сообщил, что Рита не собирается выступать в России в ближайшее время. Супруга «сфокусировалась на мире».
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.