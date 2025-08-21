Сегодня 18:01 «Не отчитываюсь перед чужими людьми». Дакота объяснила, почему скрыла гражданство России 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Белорусская исполнительная Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) тайно получила российское гражданство. Но артистка скрывает свой статус и продолжает называть себя белоруской. Подробности — в материале 360.ru.

Когда Дакота получила российский паспорт Дакота стала гражданкой России 22 декабря 2022 года. В июле 2023-го певица переоформила паспорт России после смены фамилии на Беголай. Изменения также появились в ИП, зарегистрированном артисткой в феврале 2022-го, сообщил Telegram-канал Shot. В 2023-м Дакота переехала в США. Несмотря на это, она продолжает утверждать, что ее карьера в России закончилась. Певица ссылается якобы на запрет выступать в стране. Однако она продолжает получать доходы из России. За последние полгода она заработала 14 миллионов рублей на продаже футболок.

Фото: РИА «Новости»

«Я не отчитываюсь перед чужими людьми» Исполнительница попыталась опровергнуть слухи о том, что она якобы скрывает или стесняется российского паспорта. Она ответила на обвинения в своем Instagram*. «Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я скрываю или того хуже — стыжусь», — подчеркнула Дакота. Она подробно разъяснила подписчикам свой статус: по происхождений она белоруска, поскольку родилась и выросла в этой стране, а российское гражданство получила благодаря браку с россиянином и рождению дочери.

Фото: РИА «Новости»

Почему Дакота не выступает в России В июле певица сообщила, что больше не может давать концерты в России. По ее словам, новость об этом стала ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после. Дакота отметила, что боится «свихнуться от боли» и очень тяжело переживает карьерный кризис. «Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране», — написала артистка в соцсети. В январе 2025-го муж Дакоты Федор Беголай сообщил, что Рита не собирается выступать в России в ближайшее время. Супруга «сфокусировалась на мире». *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.