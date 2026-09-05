Вдова Караченцова объяснила, почему Михаил Ефремов захотел взять паузу в кино

Артист Михаил Ефремов рано или поздно возобновит карьеру в киноиндустрии. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» высказала актриса Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова предположила, что Ефремов принял обдуманное и взвешенное решение. По ее мнению, актер планирует в ближайшее время сосредоточиться на театре. Вероятно, он может попробовать себя и в режиссуре.

Поргина сочла, что Михаил Ефремов не хочет распыляться на две индустрии. Работа в кино требовала от него слишком много времени и внимания. Артист лишь недавно вышел на свободу и теперь стремится заново осознать себя в любимой профессии.

Собеседница «Газеты.Ru» выбор коллеги поддержала. Она вспомнила своего покойного мужа Николая Караченцова, который также ставил театральные подмостки на первое место.

Рано или поздно Михаил Ефремов на большие экраны вернется, допустила Поргина. По ее мнению, паузу в кино артист взял временную.

Ефремов освободился из исправительной колонии в 2025 году. Он уже возобновил творческую деятельность, актер вошел в труппу «Мастерская 12», ей руководит Никита Михалков.