Документальный фильм 360.ru о реабилитации бойцов СВО стал финалистом ТЭФИ

Документальный фильм «Дерево твоей силы» ведущей 360.ru Елены Кононовой получил номинацию ТЭФИ. Об этом сообщается на официальной странице национальной премии .

Лента стала финалистом в номинации «Телевизионный документальный фильм/сериал». Картина рассказывает о военнослужащих, проходящих восстанавливление после ранения.

В фильме показали трудности, с которыми бойцы столкнулись во время реабилитации. Благодаря ленте зритель может увидеть, как герои выстраивают свою судьбу заново и сражаются за то, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Лента, посвященная теме реабилитации бойцов СВО, собрала в социальных сетях около полумиллиона просмотров и была показана в программе IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев».

Ранее команда 360.ru сняла документальный фильм о реабилитации военнослужащего Дениса Николина и судьбе его жены Регины, которая сделала все возможное, чтобы спасти супруга. Фильм получил название «Как русская женщина бойца с того света вытащила».