Бывший муж Марии Мироновой угрожал увезти ребенка и установил прослушку в ее квартире

Актриса Мария Миронова через суд добивается, чтобы встречи ее сына с бывшим мужем проходили только в ее присутствии. Подробности разбирательства адвокат актрисы Шота Горгадзе раскрыл в разговоре с Super.ru .

«Мария не препятствует общению ребенка с отцом. Единственное требование — чтобы встречи происходили на территории, где живет ребенок, в ее присутствии, потому что отец угрожал, высказывал мнение, что ребенок в Москве жить не должен. Он хочет его увезти на малую родину, в Стерлитамак. У ребенка здесь есть свои спортивные увлечения, круг общения, уровень жизни, которые мать хотела бы поддерживать», — заявил он.

По словам адвоката, за последние несколько лет Андрей Сорока выделял на содержание сына не более восьми тысяч рублей в месяц. Каждый его приход сопровождался скандалами и угрозами.

Кроме того, он установил скрытую прослушку в квартире Мироновой, что является нарушением закона. Адвокат допустил подачу в суд на алименты, но пока об этом речи не идет.

