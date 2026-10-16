Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» обязательны к просмотру. Такое заявление сделала руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях «Российской энергетической недели». Ее слова привело РИА «Новости» .

«Да, я смотрела, это обязательно (к просмотру — прим. ред.). „Брат“ и „Брат 2“ — очень интересно», — отметила Кнайсль.

Режиссер Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург) и прославился своими кинолентами «Жмурки», «Груз 200», «Мне не больно» и культовой серией картин «Брат». Главную роль там сыграл Сергей Бодров-младший.

Ранее Кнайсль рассказала, что в международных интересах ключевую роль играют интересы, а не дружба.