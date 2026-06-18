Киновед Иванова заявила, что попадать в номинанты премии Балабанова должны честные режиссеры

Создание кинопремии имени Алексея Балабанова могло бы стать важным шагом для повышения интереса зрителей к его творчеству и вдохновить молодых режиссеров на создание фильмов, которые честно отражают действительность. Об этом заявила журналист и киновед Александра Иванова в интервью ИА НСН .

По ее мнению, номинантами такой премии должны становиться режиссеры, чье творчество соответствует основным критериям, установленным Балабановым, среди которых — честность.

«Их фильмы должны быть честными и актуальными, искренне и правдиво отражать действительность, которая нас окружает», — отметила эксперт.

Она напомнила, что Балабанов обладал уникальным даром: он так хорошо понимал свое время, что порой даже предвосхищал его.