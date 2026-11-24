В Госдуме разработали законопроект о квотировании иностранного кино. Об этом сообщил ТАСС .

Парламентарии предложили внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии». Документ устанавливает «квоту для национальных фильмов». Это означает, что в некоторые периоды кинотеатры не смогут показывать зарубежное кино или им придется устанавливать «минимальную долю времени показа от национальных фильмов».

Согласно законопроекту, суммарная продолжительность квоты не должна превышать половины дней квартала и должна составлять около 45 дней.

Если инициативу примут, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может собрать в России до двух миллиардов рублей. По его словам, блокбастер вызвал интерес со стороны зрителей и стал кандидатом в топ-5 самых кассовых релизов года в стране.