Умер создатель Хомы и Суслика. Почему сказочник Альберт Иванов писал только от руки
Подаривший нескольким поколениям детей серию сказок о хомяке Хоме и его друге Суслике писатель и сценарист Альберт Иванов умер в возрасте 88 лет. Из-под его пера вышли около 300 сказок, часть которых легла в основу мультфильмов, ставших советской классикой. Кроме того, Иванов писал сценарии художественных фильмов, среди которых «Свистать всех наверх!» и «Три дня в Москве». Как мальчик, переживший войну, превратился в одного из известных советских сказочников и почему однажды его героя обвинили в пропаганде наркотиков — в материале 360.ru.
Детство под бомбежками и жизнь в Германии
Будущий писатель родился в семье учителей русского языка и литературы и истории, работавших в школе поселка Ожерелье Московской области.
После рождения сына родители развелись, и мать увезла Альберта в Воронеж, где он провел детство, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Писатель вспоминал, что во время налета фашистской авиации вместе с мамой оказался под бомбежкой. Женщина прикрыла сына собственным телом, а он ел хлеб, который она ему принесла.
После войны мама писателя вышла замуж за военного Евгения Соловьева. В 1946 году восьмилетний Альберт оказался вместе с семьей в Германии, где отчим служил в советской военной администрации.
Они поселились в небольшом городе Заальфельд, где в феврале 1947 года родилась сестра мальчика — Татьяна — будущая жена режиссера Никиты Михалкова.
Воспоминания Иванова о послевоенной Германии легли в основу повести «Старая немецкая сказка, или Игра в войну». В произведении герои переживали детские страхи, первые романтические отношения и впечатления от жизни за границей.
Татьяна Михалкова рассказывала, что брат ездил в Заальфельд уже во взрослом возрасте и даже нашел дом, в котором жила семья. Опознал его по оставленной в детстве зарубке на лестнице.
Она подчеркнула, что встреча с прошлым разочаровала писателя: огромный лес из детских воспоминаний в действительности оказался обыкновенным кустарником. Эти впечатления он отразил в рассказе «Все мы родом из детства».
Как объясняла Михалкова, главная мысль Иванова заключалась в том, что иногда лучше не возвращаться в места, где прошли ранние годы, чтобы не разрушать дорогие сердцу воспоминания.
Как соревнования с другом открыли Альберту Иванову путь в литературу
После возвращения в СССР будущий писатель продолжил учебу в Воронеже. В пятом классе на почве любви к чтению он подружился с Юрием Воищевым, который в будущем тоже стал писателем.
Мальчики зачитывались романами Александра Дюма, Майн Рида, Роберта Стивенсона и Фенимора Купера.
Иванов рассказывал, что вместе с другом мог прочитать сотню страниц за час. Любовь к чтению привела к тому, что школьники придумывали собственные произведения и даже устраивали соревнования.
«Возвращаемся с летних каникул. Ты сколько написал страниц? Почти 110? А я ровно 120!» — рассказывал писатель.
Одно из его первых произведений называлось «Тайна удивительной золотой пещеры». Иванов сначала нарисовал отдельные сцены в толстой тетради, а затем превратил их в текст. Писатель рассказывал, что некоторые сюжетные повороты приходили к нему во сне.
По его словам, уже во взрослом возрасте он достал свою детскую рукопись, но, увидев неуклюжую фразу о схватке на саблях, сразу отложил тетрадь и больше к ней не возвращался.
После школы Иванов закончил филологический факультет Воронежского государственного университета, а затем уехал в Москву, где продолжил учебу на сценарном факультете ВГИКа.
Детская дружба с Воищевым превратилась в творческое сотрудничество. Вместе они написали четыре книги, включая «Неудачники, или Как сломали забор», «Пираты неизвестного моря» и «Потрясающие открытия Лешки Скворечникова».
Первая книга Иванова вышла в 1962 году, а уже в 1966-м его приняли в Союз писателей СССР. Ему тогда только исполнилось 28 лет.
Параллельно автор занимал должность редактора на «Мосфильме», писал сценарии, в том числе в соавторстве. С его участием появились картины «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве» и «Поговорим, брат…». Настоящую известность ему принесли детские сказки.
Как появились Хома и Суслик
В 1975 году вышла книга «Приключения Хомы», положившая начало самому известному циклу Иванова. Истории про упитанного хомяка и его худенького друга быстро стали популярными.
«Нашел я их не сразу, всех животных для сказок уже разобрали, а мне было необходимо что-то свое, особенное. Перебирал, перебирал — и выбрал. А может, это они меня выбрали — Хома и Суслик», — рассказывал писатель.
Приключения двух друзей превратились в многолетнюю историю: Иванов продолжал писать о них десятилетиями, а книги неоднократно переиздавались.
По произведениям Иванова снимали мультфильмы. Особенно полюбились зрителям «Приключения Хомы» и «Страшная история». Позднее появился анимационный сериал «Удивительные приключения Хомы».
Иванов был связан и с другими известными мультфильмами, среди которых «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз — горох, два — горох».
Писатель не стремился приспособить своих героев к меняющейся действительности. В интервью он объяснял, что мог бы дать Хоме и Суслику телефоны или отправить их кататься на самокатах, но не видел в этом смысла. Ему хотелось сохранить привычный мир сказки — с лесом, лугом и ручьем.
В своих историях Иванов соединял фантазию с наблюдениями за реальной жизнью. Он тщательно изучал повадки животных и старался, чтобы даже самые невероятные приключения происходили в узнаваемом мире.
До преклонных лет сохранял необычную для современного автора привычку — писал от руки, не пользуясь компьютером и даже печатной машинкой.
«Бывает, словно бы кто-то диктует», — говорил он о творческом вдохновении.
По его словам, иногда мысли появлялись быстрее, чем удавалось их записывать. Писатель сравнивал работу воображения с антенной, улавливающей идеи, которые словно находились в воздухе.
Его книги выходили многомиллионными тиражами и переводились на иностранные языки. В 2023 году писателя наградили медалью литературно-общественной премии «Литературный Олимп».
Смерть писателя
О смерти детского автора и сценариста Альберта Иванова сообщил Союз писателей России.
«Спасибо за сказки, Мастер!» — заявили в пресс-службе организации.
Родственники Иванов в комментарии РИА «Новости» заявили, что его состояние из-за проблем с сердцем ухудшилось еще 17 ноября. Они подчеркнули, что писателя доставили в реанимацию, но врачи спасти его не смогли.
Прощание с писателем пройдет в ближайшую среду, 25 ноября, в московском храме Троицы Живоначальной.