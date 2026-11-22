Подаривший нескольким поколениям детей серию сказок о хомяке Хоме и его друге Суслике писатель и сценарист Альберт Иванов умер в возрасте 88 лет. Из-под его пера вышли около 300 сказок, часть которых легла в основу мультфильмов, ставших советской классикой. Кроме того, Иванов писал сценарии художественных фильмов, среди которых «Свистать всех наверх!» и «Три дня в Москве». Как мальчик, переживший войну, превратился в одного из известных советских сказочников и почему однажды его героя обвинили в пропаганде наркотиков — в материале 360.ru.

Детство под бомбежками и жизнь в Германии

Будущий писатель родился в семье учителей русского языка и литературы и истории, работавших в школе поселка Ожерелье Московской области.

После рождения сына родители развелись, и мать увезла Альберта в Воронеж, где он провел детство, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Писатель вспоминал, что во время налета фашистской авиации вместе с мамой оказался под бомбежкой. Женщина прикрыла сына собственным телом, а он ел хлеб, который она ему принесла.

После войны мама писателя вышла замуж за военного Евгения Соловьева. В 1946 году восьмилетний Альберт оказался вместе с семьей в Германии, где отчим служил в советской военной администрации.

Они поселились в небольшом городе Заальфельд, где в феврале 1947 года родилась сестра мальчика — Татьяна — будущая жена режиссера Никиты Михалкова.

Воспоминания Иванова о послевоенной Германии легли в основу повести «Старая немецкая сказка, или Игра в войну». В произведении герои переживали детские страхи, первые романтические отношения и впечатления от жизни за границей.

Татьяна Михалкова рассказывала, что брат ездил в Заальфельд уже во взрослом возрасте и даже нашел дом, в котором жила семья. Опознал его по оставленной в детстве зарубке на лестнице.

Она подчеркнула, что встреча с прошлым разочаровала писателя: огромный лес из детских воспоминаний в действительности оказался обыкновенным кустарником. Эти впечатления он отразил в рассказе «Все мы родом из детства».

Как объясняла Михалкова, главная мысль Иванова заключалась в том, что иногда лучше не возвращаться в места, где прошли ранние годы, чтобы не разрушать дорогие сердцу воспоминания.