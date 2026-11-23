Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может собрать в российском прокате от 1,5 до двух миллиардов рублей. Об этом ИА НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Эксперт отметил, что у картины есть все шансы попасть в топ-5 самых кассовых релизов года в России благодаря интересу аудитории к зарубежному кино. Премьера в РФ намечена на 26 ноября.

Мировой релиз ленты Фрэнсиса Лоуренса состоялся 20 ноября. В США и Канаде приквел заработал 56 миллионов долларов за премьерную пятницу, из которых 21 миллион пришелся на предпоказы. Дебютный уик-энд может принести картине около 120 миллионов долларов.

Сюжет фильма по роману Сьюзен Коллинз разворачивается за 24 года до событий первой части и посвящен 50-м Голодным играм с участием молодого Хеймитча Эбернети.