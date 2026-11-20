В МХТ имени А. П. Чехова прошла презентация подарочного альбома «Кабала святош. История спектакля». Книга-альбом собрала эскизы декораций и костюмов, фотографии репетиций и премьеры.

Идея принадлежит режиссеру Юрию Квятковскому. Изначально все задумывалось как простой буклет, однако проект перерос в полноценное издание более чем на 300 страниц.

Книгу выпустило издательство ABCdesign. В ней подробно разобраны четыре версии спектакля, которые выходили в Художественном театре: работы Квятковского, Адольфа Шапиро и Николая Горчакова.